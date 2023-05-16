Дорогу к Рассказово в Тамбовской области отремонтировали на 75%
В Тамбовской области продолжается ремонт участка дороги к городу Рассказово. Готовность объекта достигла 75%, сообщает региональное министерство автодорог и транспорта.
Работы ведутся на отрезке дороги Тамбов – Пенза – Рассказово – Уварово – Мучкапский. Его протяженность составляет 1,7 км.
Подрядчик уже завершил фрезерование покрытия, уложил выравнивающий слой, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Сейчас ведется укладка верхнего слоя, в целом техническая готовность объекта составляет 75%.
Ремонт автодороги Тамбов – Пенза- Рассказово – Уварово – Мучкапский объединен контрактом с ремонтом транзитных улиц города Уварово. В общей сложности подрядчику заплатят 398,2 млн рублей.