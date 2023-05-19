Кириленко рассказал о нынешнем состоянии российского баскетбола

Два полуфинала Единой лиги ВТБ из семи игр — это то, чего так не хватало нашему клубному баскетболу, отметил в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Понятно, что всем тяжело без международных игр. Еврокубки стали неотъемлемой частью жизни наших клубов, но что есть, то есть. В целом насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается, мы справились с вызовом. Речь не только про Единую лигу. В других мужских и женских клубных турнирах у нас также было много интереснейшей борьбы», — сказал Андрей Кириленко.

42-летний функционер поздравил с долгожданным чемпионством президента УНИКСа Евгения Богачева и дал совет Алексею Шведу, получившему серьезные травмы в результате дерзкого нападения в центре Москвы.

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«Насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается»