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Кириленко рассказал о нынешнем состоянии российского баскетбола

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Два полуфинала Единой лиги ВТБ из семи игр — это то, чего так не хватало нашему клубному баскетболу, отметил в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Без разницы, с кем играть в финале»
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«Понятно, что всем тяжело без международных игр. Еврокубки стали неотъемлемой частью жизни наших клубов, но что есть, то есть. В целом насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается, мы справились с вызовом. Речь не только про Единую лигу. В других мужских и женских клубных турнирах у нас также было много интереснейшей борьбы», — сказал Андрей Кириленко.

42-летний функционер поздравил с долгожданным чемпионством президента УНИКСа Евгения Богачева и дал совет Алексею Шведу, получившему серьезные травмы в результате дерзкого нападения в центре Москвы.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается»

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