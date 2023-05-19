В Москве открыли 12 выставок современного искусства

Более десяти столичных галерей 18 мая представили скульптуру, живопись, инсталляцию, коллаж и видео-арт на арт-площадке Cube.Moscow. «Известия» побывали на вернисаже и выявили общее настроение выборки.

В числе художников как именитые звезды совриска — Олег Кулик, Паруйр Давтян, Виталий Пушницкий, Евгений Гороховский, Виктор Умнов, так и молодые, но уже заявившие о себе имена: Настя Миро, Иван Архипов, Торнике Бенделиани, Ксения Олейник.

При ближайшем же рассмотрении можно обнаружить общую тенденцию: художники ищут ответы вовсе не на глубине, а на поверхности. Они обращаются к простым материалам и историям, пытаясь отыскать прекрасное в повседневной рутине.

Вопросы экологии, которые лежат на поверхности и продолжают обсуждаться во всем мире, тоже остаются одной из приоритетных тем в современном искусстве — сразу несколько работ на выставке «[Пре]мудрости» говорят о ней с грустью и почти отчаянным призывом позаботиться о природе.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Черты дюжины: 12 выставок современного искусства открылось в Москве