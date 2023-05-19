Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные РФ сорвали атаку националистов на соледаро-артемовском направлении
Мир
Глава Евросовета заявил о планах ЕС на запрет торговли алмазами из России
Мир
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии
Мир
Bloomberg сообщило о визите Зеленского в Хиросиму для посещения саммита G7
Мир
Японский волонтер назвал кражи посылок в Харькове реалиями Украины
Экономика
Россия намерена экспортировать 55–60 млн т зерна
Общество
В Сыктывкаре ввели карантин из-за птичьего гриппа
Наука и техника
В России создали инновационный лазерный пожарный датчик
Происшествия
Во Владимирской области задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия
Общество
Число жалоб к взыскателям из банков за год выросло втрое
Происшествия
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Общество
Движение поездов на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ

В Москве открыли 12 выставок современного искусства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более десяти столичных галерей 18 мая представили скульптуру, живопись, инсталляцию, коллаж и видео-арт на арт-площадке Cube.Moscow. «Известия» побывали на вернисаже и выявили общее настроение выборки.

Рисунка игра: Третьяковка показала приобретенную графику
Какими произведениями пополнилось собрание музея за последние 20 лет

В числе художников как именитые звезды совриска — Олег Кулик, Паруйр Давтян, Виталий Пушницкий, Евгений Гороховский, Виктор Умнов, так и молодые, но уже заявившие о себе имена: Настя Миро, Иван Архипов, Торнике Бенделиани, Ксения Олейник.

При ближайшем же рассмотрении можно обнаружить общую тенденцию: художники ищут ответы вовсе не на глубине, а на поверхности. Они обращаются к простым материалам и историям, пытаясь отыскать прекрасное в повседневной рутине.

Вопросы экологии, которые лежат на поверхности и продолжают обсуждаться во всем мире, тоже остаются одной из приоритетных тем в современном искусстве — сразу несколько работ на выставке «[Пре]мудрости» говорят о ней с грустью и почти отчаянным призывом позаботиться о природе.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Черты дюжины: 12 выставок современного искусства открылось в Москве

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023