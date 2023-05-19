В России увеличат использование металла при строительстве домов

Минстрой усовершенствует техрегулирование в строительстве объектов с применением стальных конструкций. Это нужно для увеличения потребления металла в отрасли, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Мера поможет сократить сроки возведения объектов в 1,5–2 раза и теоретически снизить себестоимость реализации проектов, считают эксперты. Но здания на металлокаркасе требуют большего объема утеплителя, дополнительных затрат на шумо- и теплоизоляцию, что на деле увеличивает стоимость стройки.

«Обновленная дорожная карта нацелена не только на увеличение потребления металла в отрасли, но и на создание современной нормативной базы для широкого внедрения технологий стального строительства», — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

По его словам, применение металлоконструкций позволит ускорить возведение объектов в рамках госпрограмм и проектов, а также, что особенно актуально, для стройки в арктической зоне.

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Стальная кладка: при стройке домов увеличат использование металла