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Россия намерена экспортировать 55–60 млн т зерна

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Россия смогла увеличить экспорт в сельском хозяйстве, несмотря на барьеры во внешней торговле. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 18 мая на совещании, посвященном этой теме. По его словам, в прошлом году поставки достигли $41,6 млрд. «Известия» разобрались, насколько в России вырос урожай и какие меры поддержки нужны аграриям.

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Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса, председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота рассказал, что существующие меры поддержки для аграриев эффективны. В частности, он коснулся востребованности льготного кредитования, о котором во время совещания упомянул и президент.

«Говоря о геополитике, самое главное — это зерновая сделка. Нужно обеспечить экспорт зерна, чтобы вывоз был. Это то, что беспокоит и аграриев, чтобы ситуация, как в прошлом году, не повторилась, когда часть зерна лежит, а продать нельзя. Мы, колхозники, тоже бенефициары зерновой сделки. Это для нас важно, чтобы могли вывозить свое зерно на экспорт», — пояснил эксперт.

Впрочем, Владимир Путин призвал аграриев «не расслабляться», несмотря на рекордный урожай зерновых, высокие показатели по самообеспеченности, хорошие результаты на внешних рынках и лидерство по продажам пшеницы. Ожидается, что по итогам 2022/23 сельхозгода (1 июля 2022-го — 30 июня 2023-го) экспорт зерновых составит порядка 55–60 млн т, сказал президент.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Урожайный ход: РФ намерена экспортировать 55–60 млн т зерна

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