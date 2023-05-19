За незаконный сбор биометрии увеличат штрафы в пять раз

В России в пять раз увеличат штраф за незаконный сбор биометрии. Законопроект об административном наказании за размещение таких данных в Единой биометрической системе (ЕБС) без согласия граждан получил поддержку кабмина, выяснили «Известия».

Банковских сотрудников, занимающихся сбором биометрических данных, будут штрафовать за незаконное получение информации на 100 тыс. рублей и более. А самим банкам за повторное нарушение грозит штраф до 1,5 млн рублей.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — говорится в отзыве на законопроект, есть распоряжении «Известий».

Кабмин предлагает авторам ввести отдельную административную статью (13.11.2 КоАП) за такие нарушения для сотрудников кредитных организаций, так как именно они зачастую и собирают биометрические данные граждан.

В правительстве предлагают наделить полномочиями по рассмотрению дел о таких нарушениях должностных лиц Банка России.

Сейчас, согласно КоАП, действует ответственность за незаконную обработку персональных данных. Предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц вместо — 150 тыс. рублей. Новые нормы предполагают ужесточение наказания — штрафы вырастут в пять раз и более. Так, для должностных лиц до — 100—200 тыс. рублей, для юрлиц — до 300—700 тыс. рублей.

Если нарушение будет совершено повторно, то должностные лица должны будут заплатить от 300 до 500 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — до 1 млн рублей, юрлица — от 1 до 1,5 млн рублей. Кроме того, предлагается наказание за несогласованное размещение биометрических персональных данных в ЕБС. В настоящий момент ответственности за это не предусмотрено. Но должностных и юрлиц могут наказать за сбор и обработку данных без согласия гражданина.

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Лицом вышли: штрафы за незаконный сбор биометрии увеличат впятеро