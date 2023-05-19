Поставляемым по параллельному импорту автомобилям требуется серьезная доукомплектовка

Автомобили, поставляемые по параллельному импорту требуют серьезного дооснащения, без этого они малопригодны к использованию в России, рассказали «Известиям» представители отрасли.

Полноценная доукомплектовка таких автомобилей может обойтись минимум в 1 млн рублей, провела расчеты компания-резидент технопарка «Сколково» Larte Design по запросу «Известий».



«У машин, которые ввозятся в нашу страну по параллельному импорту есть целый ряд недостатков, с которыми придется дальше иметь дело уже владельцам и вкладывать дополнительные деньги для того, чтобы адаптировать машину к климатическим условиям. Прежде всего, речь идет про базовые такие функции, такие как отопление и освещение», — рассказал «Известиям» генеральный директор Larte Design Дмитрий Полунин.



Наиболее дорогим элементом при адаптации машины может стать оптика.



«Чем дороже машина, тем дороже и оптика. Стоимость одной фары может доходить до 300 тыс. рублей. Особенно, если мы говорим про современную оптику, например, у Porsche, где сложные роботизированные линзы поворачиваются вслед за рулем. Или у Audi, которые оснащают лазерными фарами. Стоимость такой оптики может достигать 600 тыс. рублей», — отметил эксперт.



Он добавил, что для автомобилей, которые ранее направлялись в Россию напрямую, всегда подтягивалась подвеска (из-за особенностей дорожного полотна). То есть заранее увеличивался дорожный просвет на этапе конвейера, а изменить его на территории дилера крайне сложно. В настоящее время доработка подвески обойдется в 300–350 тыс. рублей.



Еще неадаптированному автомобилю необходимо установить защиту картера (кузовной элемент, защищающий двигатель от ударов, попадания грязи и инородных предметов).



«Многие европейские машины, в принципе не оснащаются такой штукой, потому что там хорошие дороги и не нужно бояться, что камень пробьет систему выхлопа. В наших условиях картер ставится в добровольно-принудительном порядке. Но надо понимать, что дополнительная защита нужна, чтобы избежать попадания гравия, песка и реагентов иначе она начнет гнить. Стоимость картера варьируется от 50 до 100 тыс. рублей», — говорит гендиректор Larte Design.



Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей