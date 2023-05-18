Форвард СКА Яшкин второй раз признан самым ценным игроком регулярного сезона КХЛ

«Золотую клюшку» самого ценного игрока регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 получил нападающий петербургской команды СКА Дмитрий Яшкин, о чем стало известно 18 мая в ходе церемонии закрытия сезона.

В минувшем сезоне 30-летний форвард набрал 67 (40+22) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 играх, уточнил «Спорт-Экспресс».

«Очень приятно получить эту награду. <...> Хотелось бы сказать спасибо тем, кто верил в меня, и тем, кто не верил – это дополнительная мотивация. Я в очередной раз доказал, что через труд и работу возможно всё», — цитирует портал КХЛ самого ценного игрока сезона.

В КХЛ добавили, что Яшкин в прошедшем сезоне первенствовал и среди снайперов, забив 40 шайб, и среди бомбардиров, набрав 62 очка. Также она стал вторым после Сергея Мозякина хоккеистом в истории КХЛ, который за один регулярный чемпионат забросил 40 шайб.

Первую «Золотую клюшку» Яшкин получил в сезоне-2019/20 в составе московского «Динамо».

СКА является победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2022/23. 15 февраля санкт-петербургский клуб в третий раз в своей истории досрочно победил в турнире, набрав на тот момент 99 очков.