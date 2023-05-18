Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Мир
В Армении предрекли прекращение поставок в РФ продукции коньячного завода в Ереване
Общество
Техническое движение на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию
Авто
В Татарстане запланировали выпускать электромобиль «Атом»

Форвард СКА Яшкин второй раз признан самым ценным игроком регулярного сезона КХЛ

Яшкин признан самым ценным игроком регулярного сезона КХЛ
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Золотую клюшку» самого ценного игрока регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 получил нападающий петербургской команды СКА Дмитрий Яшкин, о чем стало известно 18 мая в ходе церемонии закрытия сезона.

В минувшем сезоне 30-летний форвард набрал 67 (40+22) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 играх, уточнил «Спорт-Экспресс».

«Очень приятно получить эту награду. <...> Хотелось бы сказать спасибо тем, кто верил в меня, и тем, кто не верил – это дополнительная мотивация. Я в очередной раз доказал, что через труд и работу возможно всё», — цитирует портал КХЛ самого ценного игрока сезона.

В КХЛ добавили, что Яшкин в прошедшем сезоне первенствовал и среди снайперов, забив 40 шайб, и среди бомбардиров, набрав 62 очка. Также она стал вторым после Сергея Мозякина хоккеистом в истории КХЛ, который за один регулярный чемпионат забросил 40 шайб.

Первую «Золотую клюшку» Яшкин получил в сезоне-2019/20 в составе московского «Динамо».

Минское форматирование: как завершился сезон для российского хоккея
Наша сборная победила Белоруссию в последнем матче своего турне

СКА является победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2022/23. 15 февраля санкт-петербургский клуб в третий раз в своей истории досрочно победил в турнире, набрав на тот момент 99 очков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023