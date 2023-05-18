Сайт «Регнум» обновил дизайн и логотип

Сайт информационного агентства «Регнум» обновил дизайн и логотип. На портале появились новые рубрики, которых не было ранее. Особое место — разделам «Новые территории» и «Русские за рубежом», их редакция считает приоритетными. В «Новых территориях» пишут о ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областях, передает телеканал «Известия». Читатели найдут статьи о политике, образовании и социальных вопросах. Также название издания теперь пишется кириллицей, а не латиницей. За годы работы слово «регнум» стало именем собственным. Читателям станет удобнее находить авторские статьи. Редизайн — один из этапов перезагрузки «Регнума».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.