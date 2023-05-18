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Стало известно о состоянии здоровья «проданного» в Москве младенца

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ярославская: жизни «проданной» девочки ничего не угрожает
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Фото: РИА Новости
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Девочка, которую пытались продать в одном из торговых центров Москвы, здорова, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила в четверг, 18 мая, уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«С девочкой всё нормально, она здорова», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Ярославская уточнила, что мать младенца является не гражданкой РФ. Возбуждено уголовное дело в отношении всех фигурантов.

По предварительным данным, 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку. 15 мая три женщины продали новорожденную в одном из торговых центров столицы. Покупательница была «подставной» и действовала в рамках «оперативного эксперимента».

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Действия женщин подлежат квалификации по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По данным московской прокуратуры, продать ребенка подозреваемые пытались за 60 тыс. рублей.

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