Психолог назвал способ не стать жертвой интернет-мошенников

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Кононов 18 мая рассказал «Известиям», как не стать жертвой интернет-мошенников.

По словам специалиста, благодатную почву для деятельности в интернете финансовых пирамид и вымогателей, организующих всевозможные курсы, марафоны, мастер-классы, создает естественное стремление людей быстро достичь нового уровня материального положения, карьерного успеха.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, психолог советует включать критическое мышление.

«Внимательно слушайте, что и как говорит блогер, продавец продукта или услуги. Это позволит вам обнаружить логические нестыковки и нарушение законов формальной логики. Проверяйте в независимых источниках квалификацию и уровень образования того, кому хотите отдать свои деньги. К сожалению, в соцсетях сейчас большое количество «специалистов» по психологии, финансам, личностному росту, которые не обладают даже базовым образованием в той сфере, в которой предлагают услуги», — сказал он.

Также Кононов рекомендует не совершать импульсивных покупок. По его словам, нужно «подумать некоторое время» перед тем, как перевести деньги на чужую карту или счет.

«Успокойтесь, обсудите вопрос со своими родными или человеком, который связан с данной сферой и сможет высказать экспертное мнение. Любой человек хочет стать успешным и счастливым, обеспечить достойную жизнь своей семьи. Но помните: «без труда не вытащить и рыбку из пруда». И уж тем более невозможно разрешить межличностные конфликты или разобраться с психологическими проблемами за один день и один марафон», — сказал он.

Собеседник «Известий» добавил, что перед тем, как отдать деньги, нужно задать себе вопрос, почему вы решили, что другой человек, который вас не знает, а иногда даже не видит, сможет сделать вас счастливым.

В марте руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал о способах мошенничества в интернете. Так, одним из самых распространенных способов получения доступа к платежной информации человека, например данным его банковской карты или счета, остается фишинг.