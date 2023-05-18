Реклама
Прямой эфир
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию
Авто
В Татарстане запланировали выпускать электромобиль «Атом»
Авто
Импорт автомобилей из Японии в апреле 2023 года увеличился на 77%
Мир
Осло и Лондон анонсировали отправку трех РЛС и восьми РСЗО Киеву
Экономика
Арабский аналог IKEA может появиться в России до конца года

Психолог назвал способ не стать жертвой интернет-мошенников

Психолог Кононов: чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, включите критическое мышление
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Кононов 18 мая рассказал «Известиям», как не стать жертвой интернет-мошенников.

По словам специалиста, благодатную почву для деятельности в интернете финансовых пирамид и вымогателей, организующих всевозможные курсы, марафоны, мастер-классы, создает естественное стремление людей быстро достичь нового уровня материального положения, карьерного успеха.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, психолог советует включать критическое мышление.

«Внимательно слушайте, что и как говорит блогер, продавец продукта или услуги. Это позволит вам обнаружить логические нестыковки и нарушение законов формальной логики. Проверяйте в независимых источниках квалификацию и уровень образования того, кому хотите отдать свои деньги. К сожалению, в соцсетях сейчас большое количество «специалистов» по психологии, финансам, личностному росту, которые не обладают даже базовым образованием в той сфере, в которой предлагают услуги», — сказал он.

Также Кононов рекомендует не совершать импульсивных покупок. По его словам, нужно «подумать некоторое время» перед тем, как перевести деньги на чужую карту или счет.

«Успокойтесь, обсудите вопрос со своими родными или человеком, который связан с данной сферой и сможет высказать экспертное мнение. Любой человек хочет стать успешным и счастливым, обеспечить достойную жизнь своей семьи. Но помните: «без труда не вытащить и рыбку из пруда». И уж тем более невозможно разрешить межличностные конфликты или разобраться с психологическими проблемами за один день и один марафон», — сказал он.

Собеседник «Известий» добавил, что перед тем, как отдать деньги, нужно задать себе вопрос, почему вы решили, что другой человек, который вас не знает, а иногда даже не видит, сможет сделать вас счастливым.

На одно лицо: эксперты предупредили россиян об опасностях дипфейков
В даркнете создать подобные видео с любым человеком предлагают за $20 тыс.

В марте руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал о способах мошенничества в интернете. Так, одним из самых распространенных способов получения доступа к платежной информации человека, например данным его банковской карты или счета, остается фишинг.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023