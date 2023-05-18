В РФ зафиксировали растущий спрос на отечественные и китайские электрокары

В 2023 году жители РФ чаще стали делать выбор в пользу электромобилей китайского и отечественного производства, сообщает 18 мая «РИА Новости».

По словам представителей компании «Газпромбанк Автолизинг», в прошлом году организация передала клиентам в 1,3 раза больше новых электромобилей, чем в 2021 году. Более того, две трети объема 2022 года компания передала партнерам за первые четыре месяца 2023-го. Как правило, наибольшей популярностью пользовались бренды «Москвич», Evolute и Voyah.

«Марка лидера по числу выданных в 2023 году в лизинг электромобилей удивляет. На первом месте оказалась новая премиальная марка из Китая Voyah», ― сообщили в организации «Европлан».

Автомобили премиального сегмента Voyah (например, стоимость минивэна Voyah Dream составляет порядка 11 млн рублей), несмотря на высокий ценник, ― абсолютные лидеры среди электрокаров в лизинг.

Кроме того, директор корпоративного бизнеса компании «Сбербанк Лизинг» Ольга Кириллова отметила, что российские автопроизводители также демонстрируют достойные результаты. Например, по итогам 2022 года организация продала 179 экземпляров Evolute i-PRO. Эксперт ожидает, что в 2023 году это число будет значительно выше.

Также свое присутствие отмечают и другие российские производители электрокаров. Например, на российский рынок вышел «Москвич 3e», в скором времени АвтоВАЗ представит электрифицированные модели Largus и Niva.

«Группа «ГАЗ» активно работает над этим направлением. Вовлекаются в сферу государственные концерны ― «Росатом», развивающий модель «Атом», концерн «Алмаз-Антей», ― рассказала Кириллова.

11 мая российский стартап «Кама» показал в Москве прототип электромобиля «Атом». В серийное производство его планируют запустить в 2025 году. «Атом» позиционируется как российский проект, но у компании есть инжиниринговое подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье. Среди поставщиков — российские, турецкие и китайские компании.

В разработке аккумуляторной батареи и электропривода оказывают помощь предприятия госкорпорации «Росатом». Например, «Рэнера» разработает и будет производить на своей российской фабрике батарею, обеспечивающую запас хода в 500 км и адаптированную к холодному климату. Электропривод позволит разгоняться до 100 км/ч за 7–9 секунд.