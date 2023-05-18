Джеки Чан начал переговоры об участии в сиквеле фильма «Каратэ-пацан»

Голливудский актер Джеки Чан начал переговоры о съемках сиквела фильма «Каратэ-пацан». Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание Discussing Film.

Предположительно, Джеки Чан вновь может сыграет роль мистера Хана, обучавшего главного героя мастерству кунг-фу. Этого персонажа актер исполнил в одноименной кинокартине 2010 года режиссера Харальда Цварта.

По данным издания, производством второй части займется компания Sony Pictures. Режиссером продолжения выступит Джонатан Энтвистл. Он работал над такими проектами Netflix, как «Конец ***го мира», «Ярмарка тщеславия» и «Меня это не устраивает!».

Выход сиквела кинокартины «Каратэ-пацан» на большие экраны ожидается летом 2024 года. Об участии Джейдена Смита, сыгравшего главного героя в первой части, подробной информации нет.

«Каратэ-пацан» 2010 года собрал $359 млн во всем мире при бюджете всего $40 млн

В феврале Джеки Чан рассказал «Известиям» о съемках в фильме «Рыцарь теней». Он отметил, что самостоятельно исполнил более 90% трюков.

Также он поделился, что ищет роли с драматическим потенциалом, например «1911», «Меч дракона», «Иностранец».