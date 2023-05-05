В последний бой: в прокат вышла «Миссия ассасина» с Брюсом Уиллисом

Среди главных новинок выходных — абсурдная комедия с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец», боевик с Брюсом Уиллисом «Миссия Ассасина», а также драмеди «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли. От отечественного производителя — военный фильм «Помилование». «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Все страхи Бо»

18+

Режиссер: Ари Астер. В ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Кайли Роджерс, Дени Меноше, Паркер Поузи, Зои Листер Джонс, Армен Нахапетян, Джулия Антонелли

Режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер и звезда «Джокера» Хоакин Феникс возвращаются на российские экраны с трехчасовой комедией с элементами хоррора «Все страхи Бо». Также главные роли сыграли Эми Райан, Нэйтан Лейн и Пэтти ЛюПон.

События фильма рассказывают о Бо Вассермане. Ему вот-вот исполнится 50 лет, и он страдает от постоянных неврозов. Он боится всего на свете — на улице на него обязательно нападет маньяк, в дом заползет ядовитый паук, а соседи тайно его ненавидят. Но самый главный кошмар Бо — его собственная мать, с которой он должен повидаться. Поездка идет не по плану, и герой оказывается предоставлен самому себе.

Хоакин Феникс, сыгравший Джокера, превзошел сам себя — его психически нездоровый и слабохарактерный герой, с одной стороны, вызывает смех, а с другой — сочувствие. Фильм трудно отнести к какому-либо жанру — за три часа хронометража встречаются элементы психологического хоррора и комедии. «Все страхи Бо» — история о травмированном ребенке, которого всю жизнь опекала мать, и его столкновении с реальным миром.

«Банды Парижа»

18+

Режиссер: Ромен Киро. В ролях: Алис Исааз, Нильс Шнайдер, Род Парадо, Артюс, Эмили Гавуа-Кан, Брюно Лоше, Юго Бекер, Армель Абибу, Доминик Пинон, Жан-Люк Кушар

Это второй полнометражный фильм Ромена Киро («Последний день земли»), а, по словам режиссера, вдохновлялся он гангстерскими фильмами Тарантино и Скорсезе. За основу сюжета взята история реально существовавшей криминальной группировки, орудовавшей во Франции.

Действие фильма разворачивается в Париже начала XX века. Город держит в страхе банда «Апаши» (их назвали в честь индейцев апачей, якобы бандиты не уступали им в жестокости и дикости). Молодая девушка Билли пытается внедриться в группировку — лидер «Апашей» Хесус убил ее брата, а виновницей выставил ее. Постепенно воры становятся для нее новой семьей, а сама Билли влюбляется в главаря. Ей придется сделать тяжелый выбор — месть или любовь.

Особого внимания заслуживает Париж начала XX века, который показывают с позиции низших слоев населения — проституток, бандитов и пьянчуг. Все они — люди, пытающиеся хоть как-то выжить в мегаполисе. Некоторые из них не готовы горбатиться на заводах ради прибыли «буржуев» и решают жить разбоем.

«Кунг-фу жеребец»

12+

Режиссер: Ларри Ян. В ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Лан Юэтин, Энди Он, Джеки У, Сяо Шэньян, Син Юй, Юй Айлэй

Лу — бывший знаменитый каскадер и мастер боевых искусств. Из-за возраста его не приглашают на съемки, и ему приходится работать аниматором. Помогает ему в этом конь, которого Лу спас от эвтаназии.

У бывшего каскадера проблемы — из-за долгов к нему приходят коллекторы, которые хотят забрать коня под залог. Одна из таких встреч перерастает в драку, а зеваки, затеявшие потасовку, публикуют ее в Сети. Ролик становится крайне популярным, и перед Лу стоит выбор — продолжить работать каскадером, рискуя получить опасную травму, или выйти на вынужденную пенсию ради дочери.

«Кунг-фу жеребец» во многом перекликается с историей самого Джеки Чана. Актеру уже 69 лет, когда-нибудь и ему придется уйти на пенсию и примириться с тем, что молодость не вернуть. А действительно важное в жизни — семья, близкие и здоровье.

«Миссия ассасина»

18+

Режиссер: Джесси Атлас. В ролях: Номзамо Мбата, Брюс Уиллис, Доминик Пёрселл, Мустафа Шакир, Энди Алло, Евгения Кузьмина, Фернанда Андраде, Ханна Куинливан, Крис Маллинэкс, Ванесса Вандер Плюм

В 2022 году родственники Уиллиса заявили, что актер страдает от расстройства памяти, афазии, а в 2023 году ему поставили диагноз — лобно-височная деменция. Из-за тяжелых заболеваний он завершил карьеру. «Миссия ассасина» — последний фильм, в котором снялся Уиллис. Новинка — возможность попрощаться с культовым актером, на фильмах которого выросли многие российские зрители.

События фильма разворачиваются в недалеком будущем. Спецслужбы научились перемещать сознание агентов в тела других людей, чтобы устранять цели руками родственников и близких жертв. Алекса выясняет, что ее муж Себастьян погиб во время секретной миссии и теперь она должна занять его место, чтобы найти виновного. Чем больше тел она меняет, тем тоньше становится ее связь с реальностью.

«Юра дворник»

12+

Режиссер: Виталий Дудка. В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова, Паулина Врублевска, Виктор Логинов, Ольга Тумайкина

Генеральным продюсером выступил Георгий Малков («Непослушник»), а главные роли в фильме исполнили Антон Кузнецов, Денис Власенко и Гоша Куценко. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Уфе в 2021 году.

Оставшись без работы, фотограф Рома вынужден вернуться в родной город. Там ему встречается жизнерадостный дворник с ментальными нарушениями Юра, который оказался в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь мужчине, Рома сфотографировал его в образе звезды и с помощью фотошопа поместил кадр на обложку модного журнала и опубликовал работу в Сети. В одночасье Юра становится знаменитостью.

Фильм заставляет задуматься, где проходит граница между звездой и обычным дворником и сколько стоит популярность.

«Помилование»

12+

Режиссер: Айнур Аскаров. В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Александр Бухаров, Любовь Зайцева, Юрий Лопарев, Михаил Хмуров, Гузель Хасанова

Главные роли в фильме исполнили Александр Новиков (сериалы «Пищеблок» и «Жиза»), Николай Галлямов («Сердце пармы») и Евгений Михеев («Вампиры средней полосы»). Премьера «Помилования» состоялась 23 апреля в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля, а в основу фильма легла одноименная повесть башкирского писателя Мустая Карима.

Сюжет фильма разворачивается в 1942 году. Вот-вот под Сталинградом случится жесточайшее сражение. Двадцатилетний сержант Любомир Зух ночью угоняет танк, чтобы сбежать из части и попрощаться с возлюбленной. Спустя некоторое время его ловят и, согласно законам военного времени, он — дезертир, а наказание — расстрел. Все понимают, что приговор слишком суров. Жизнь Любомира оказывается в руках начальства, хотя он клянется, что не будет биться до конца на фронте.