Россия обогнала Великобританию по обеспеченности людей магазинами

В России на 1 тыс. человек приходится 266 кв. м качественных торговых площадей. Это один из самых высоких показателей в Европе: например, в Великобритании обеспеченность чуть меньше — 254 кв. м. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Российская розница, таким образом, максимально доступна для людей с точки зрения физической доступности. Это является одним из ключевых моментов для продовольственной безопасности страны.

«При этом в городах-миллионниках мы обгоняем развитые страны по доступности торговли: в Москве этот показатель равен 366 кв. м на 1 тыс. человек, а в Петербурге — 324 кв. м», — добавил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

В 2022 году у сетей — членов АКОРТ (лидеры отрасли — «Пятерочка», «Перекресток, «Карусель», «Магнит», «Дикси» и так далее. — Ред.) был заметный рост числа магазинов среднего и малого формата площадью 200–400 кв. м. В основном это дискаунтеры и «магазины у дома». Доступность торговли в малых населенных пунктах тоже растет, это происходит за счет развития маркетплейсов. Например, «Яндекс.Маркет» начал открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в деревнях.

В 2022 году тренд на увеличение доли торговых сетей в общем обороте розницы продолжился. Как сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в 2022 году, как и в предыдущие сезоны, продолжился тренд на увеличение доли торговых сетей в общем обороте розницы. Так, по данным Росстата за январь–сентябрь прошлого года, на сети пришлось почти 40%.

Подробнее об обеспечении продовольственной безопасности страны читайте в специальном проекте «Известий» «PRO-Запас».