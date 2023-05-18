Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
Великобритания отправила Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины
Общество
Захару Прилепину проведут еще одну операцию
Общество
Суд взыскал более 300 тыс. рублей с блогера Эдварда Била
Мир
Порошенко заявил о контрнаступлении Украины «со дня на день»
Мир
Лукашенко напомнил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом год назад
Мир
Эстония отменила запрет продлевать ВНЖ студентам, врачам и ученым из России
Общество
Возбуждено уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Коми
Мир
Сторонники партии «Шор» собрались на пикет с требованием освободить вице-председателя
Общество
Врио главы МВД ЛНР Корнета перевезли в столичную больницу
Авто
В РФ зафиксировали растущий спрос на отечественные и китайские электрокары

Россия обогнала Великобританию по обеспеченности людей магазинами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на 1 тыс. человек приходится 266 кв. м качественных торговых площадей. Это один из самых высоких показателей в Европе: например, в Великобритании обеспеченность чуть меньше — 254 кв. м. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Российская розница, таким образом, максимально доступна для людей с точки зрения физической доступности. Это является одним из ключевых моментов для продовольственной безопасности страны.

«При этом в городах-миллионниках мы обгоняем развитые страны по доступности торговли: в Москве этот показатель равен 366 кв. м на 1 тыс. человек, а в Петербурге — 324 кв. м», — добавил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

В 2022 году у сетей — членов АКОРТ (лидеры отрасли — «Пятерочка», «Перекресток, «Карусель», «Магнит», «Дикси» и так далее. — Ред.) был заметный рост числа магазинов среднего и малого формата площадью 200–400 кв. м. В основном это дискаунтеры и «магазины у дома». Доступность торговли в малых населенных пунктах тоже растет, это происходит за счет развития маркетплейсов. Например, «Яндекс.Маркет» начал открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в деревнях.

В 2022 году тренд на увеличение доли торговых сетей в общем обороте розницы продолжился. Как сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в 2022 году, как и в предыдущие сезоны, продолжился тренд на увеличение доли торговых сетей в общем обороте розницы. Так, по данным Росстата за январь–сентябрь прошлого года, на сети пришлось почти 40%.

Подробнее об обеспечении продовольственной безопасности страны читайте в специальном проекте «Известий» «PRO-Запас».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023