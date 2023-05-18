Грузовик насмерть сбил пенсионера на правобережье Красноярска

На правобережье Красноярска грузовой автомобиль «МАЗ» насмерть сбил 73-летнего мужчину. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем 18 мая на улице 26 Бакинских комиссаров. По предварительной информации, 52-летний водитель грузовика «МАЗ» при повороте допустил наезд левым задним колесом на 73-летнего мужчину.

В результате пенсионер получил травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Установлено, что он переходил дорогу в непредусмотренном для этого месте в 50 м от ближайшего нерегулируемого пешеходного перехода.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

17 мая в Приморском крае автомобиль Toyota Sprinter насмерть сбил 50-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, позже его вместе с машиной удалось обнаружить в лесном массиве.