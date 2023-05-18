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Водителю оторвало руку после опрокидывания фуры под Екатеринбургом

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Большегруз с тушенкой перевернулся в Белоярском районе возле села Логиново, пострадал водитель. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло на 53-м км федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, около дома № 16 по улице Ленина. Водитель 1973 года рождения вез на Renault Magnum консервы для животных и тушенку общей массой 16,5 т. Он следовал в столицу Урала из Кургана.

В какой-то момент фура съехала с дороги, повредила опоры ЛЭП и опрокинулась. В результате аварии 50-летнему мужчине оторвало руку. Сейчас он находится в городской больнице № 36 в Екатеринбурге.

Инспекторы ДПС проводят проверку. В Госавтоинспекции добавили, что в фуре был неисправен тахограф. За это водителю грозит административная ответственность, отмечает «Тагилсити.ру».

В апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.

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