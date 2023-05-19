Сделано в Донбассе

Если авторам есть что сказать на актуальную тему, они всегда найдут свою аудиторию независимо от размера затраченных на высказывание средств. И в промоушен вкладываться не нужно: сарафанное радио, лучшая и самая действенная из реклам, с легкостью его обеспечит.

«Мобилизация», снятая донецким режиссером и сценаристом Владимиром Аграновичем, — хороший тому пример. Съемки заняли восемь дней. Основная локация — квартира одного из кинематографистов. Съемочная группа — четыре человека. Вся команда, включая тех, кто занимался продвижением и постобработкой, — семь.

Стартовав с ТГ-канала продюсера фильма и сестры режиссера Екатерины Агранович, картина быстро утвердилась на крупных сетевых ресурсах и продолжает набирать просмотры.

Ее уже успели назвать первым игровым сериалом о специальной военной операции. Но, строго говоря, это не сериал, а фильм, разбитый на семь серий по 20 минут. Сериалом его делает жгучий зрительский интерес: а что там дальше, в следующей серии?

И это при том, что главный герой большей частью либо сидит у компьютера, либо лежит на диване. Да и события, разворачивающиеся за окном (действие происходит в Донецке в феврале и марте 2022 года), хорошо известны не только по дням, но буквально по часам и минутам. Тем не менее сериал смотрится на одном дыхании. Захватывает в первую очередь психологическая составляющая, реакция героев на события.

В центре сюжета три товарища — Вова, Саня и Артём. Лет им 30–35. Логично предположить, что они одноклассники. Больше всего мы узнаем об Артеме, его глазами и показано происходящее.

Артем — журналист. Написал книгу о том, что происходило в Донбассе в 2014–2015 годах, кстати, как и режиссер Владимир Агранович. Книга — о Русской весне и Новороссии, о том, как боролись, надеялись, верили в Россию.

Потом последовали годы неопределенности. Когда Захарченко погиб, будущее стало еще туманнее. Ни надежд, ни веры, одна апатия. Был Артем патриотом, стал разочаровавшимся патриотом.

Об этом он и рассказывает местному ТВ-каналу. На вопрос «Чего ждете?» отвечает, что ничего. Но тут Артем лукавит: он ждет ответ от одного московского издания, куда написал в надежде получить работу. И издание отвечает: вы нам подходите, ждем в Москве. Герой счастлив, впереди замаячили перспективы.

Намечается хорошая должность — в непризнанной республике с этим негусто.

Гарантирована смена обстановки — в Донецке достала ежедневная, опять-таки бесперспективная рутина.

Можно наконец завершить отношения с Кариной: за год отношений молодые люди друг другу поднадоели, а отъезд в Москву — удобный повод бесконфликтно расстаться.

В общем, всё как-то разруливается, и слава Богу. Прощай, застывший в неизвестности Донецк. Здравствуй, яркая и заманчивая Москва.

Вещи собраны, Карина поставлена в известность. Неприятно, конечно, ушла обиженная. Но что случилось, то случилось. Осталось главное — с друзьями попрощаться.

Сбор назначен в любимом кафе. Разговаривают про спортзал и про политику, тем более что есть о чем говорить: на границах непризнанных республик и в мире пошел движ, что-то большое готовится. Оно и раньше намечалось, резонно замечает Саня, а результата — пшик.

По всем позициям у парней нормальный консенсус, но есть детали.

Саня в Русскую весну воевал в ополчении, в минские и прочие договоренности с врагом не верит.

Вова считает, что договориться можно: везде капитализм, стрелять — себе в убыток. Артем слушает, но в беседу сильно не вникает, мыслями он уже в Москве.

Друзья за него, конечно, рады. Единственное, говорят, с Кариной неудобно получилось, девушка-то хорошая и своя. Книжку Артема читала, за ДНР топит. Артем удивлен. Он с Кариной об этом вообще не говорил. Боялся, вдруг скажет: «Донбасс — це Украина». Так и жили — о политике ни слова.

Это последняя мирная беседа друзей. Далее события стронутся лавиной. Замелькают даты, потоком пойдут голосовые и текстовые сообщения: признание ДНР и ЛНР, ввод войск, эвакуация, спецоперация, закрытие границ, мобилизация.

Друзья реагируют по-разному. Саня звонит товарищам уже из воинской части. 24 февраля он проснулся счастливым человеком.

Вова ищет возможность выехать из закрытого города.

Артем растерян. Человек он сугубо штатский, гуманитарий, и, хотя совсем не трус (в былые времена равнял перо к штыку), мобилизация в его планы не входит, а надежды на скорое окончание спецоперации улетучились: уж очень бурно и непредсказуемо всё развивается.

Что делать? Закрыться дома? Соседка видела, как он носил вещи в машину, скажет военкомам, что уехал.

Отсидеться у Карины? Не чужая она, поймет и простит.

Заплатить кому надо и попробовать уехать? Благо в Сети полно предложений

Опять же с новой работой что будет? И как вообще жить сейчас?

С этого момента фильм повествует о выборе, который совершает человек под давлением обстоятельств. Не из политической целесообразности — о ней речи нет, а из собственных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо.

На экране — кусок жизни, поданный по принципу: и так бывает. За кадром звучат фрагменты композиций Дениса Кондранина, РИЧа, Майка Бродского, Акима Апачева, Чичериной. Громких эффектов нет. Конфликта в привычном драматургическом понимании тоже.

Есть огромное событие, исторический катаклизм, с которым герой не по своей воле вступает во взаимодействие и незамедлительно ощущает последствия. Рушатся судьбы, друзей выбивает из жизни и строя, боль и страдание становятся частью бытия.

В последних кадрах «Мобилизации» Артем загружает машину, усаживает туда Карину и уезжает. Но на пустынной дороге вдруг разворачивается. Куда поедет? Возможно, обратно в Донецк. Скорее всего.

Авторы позволяют зрителю додумать. Наводок, как поступать, не дают, лозунги не декларируют, поведенческих схем не навязывают. Тем не менее посыл очевиден: фильм — о гражданском взрослении, и, если ты гражданин, то должен быть со своей страной, со своим народом.

Создатели «Мобилизации» знают, о чем говорят, и имеют право говорить. Они через всё это прошли. Сериал, что называется, полностью донбасский — от сценария до места съемок.

Режиссер Владимир Агранович где-то обмолвился, что хотел пригласить на одну из ролей своего друга, очень известного российского актера. Думаю, хорошо, что тот оказался занят. Медийное лицо нарушило бы документальность и искренность повествования. А актеры — в сериале играют актеры Макеевского театра (РАМТ) — и без звезды подобрались очень хорошие. Ивана Бессмолого, исполнителя роли Артема, наверняка уже одолевают кастинг-директора.

Автор — доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории

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