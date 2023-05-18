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На российском рынке в продаже появилась новая Skoda Octavia
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На российском рынке в продаже появилась новая Skoda Octavia

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Фото: Skoda
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В России появилась Skoda Octavia нового поколения, сообщает 18 мая «Российская газета».

За модель 2023 года без пробега частный продавец запрашивает 3 050 000 рублей. Octavia оснащена турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 л и мощностью 150 л.с. в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

О комплектации Skoda продавец ничего не сообщает. Вместо этого покупателю предлагают связаться с частником по телефону, чтобы узнать больше деталей об автомобиле.

Напомним, Octavia четвертого поколения, в основе которой лежит платформа MQB, представили в ноябре 2019 года. Известно, что в 2024 году состоится премьера пятой итерации автомобиля.

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Тест-драйв новой Skoda Octavia

20 апреля генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич сообщил «Известиям», что на сегодняшний день наибольший дефицит наблюдается в сегменте седанов стоимостью до 2 млн рублей.

В России нет тенденции к снижению цен на новые автомобили, а китайские авто остаются одними из самых востребованных на рынке, отмечал он.

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