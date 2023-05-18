На российском рынке в продаже появилась новая Skoda Octavia
В России появилась Skoda Octavia нового поколения, сообщает 18 мая «Российская газета».
За модель 2023 года без пробега частный продавец запрашивает 3 050 000 рублей. Octavia оснащена турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 л и мощностью 150 л.с. в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
О комплектации Skoda продавец ничего не сообщает. Вместо этого покупателю предлагают связаться с частником по телефону, чтобы узнать больше деталей об автомобиле.
Напомним, Octavia четвертого поколения, в основе которой лежит платформа MQB, представили в ноябре 2019 года. Известно, что в 2024 году состоится премьера пятой итерации автомобиля.
20 апреля генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич сообщил «Известиям», что на сегодняшний день наибольший дефицит наблюдается в сегменте седанов стоимостью до 2 млн рублей.
В России нет тенденции к снижению цен на новые автомобили, а китайские авто остаются одними из самых востребованных на рынке, отмечал он.