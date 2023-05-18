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СМИ рассказали о решающих для Киева ближайших пяти месяцах по мнению Вашингтона

FT: CША считают решающими для Киева следующие пять месяцев конфликта на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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США считают, что в следующие пять месяцев Киеву выпадет шанс изменить ситуацию в конфликте на Украине. Об этом 18 мая сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников в Белом доме.

«Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах», — сообщают журналисты.

Газета пишет о том, что несколько чиновников администрации президента США Джо Байдена считают, что эта ситуация предоставляет Киеву возможность начать переговоры. Один из европейских чиновников заявил, что бюджет Соединенных Штатов Америки больше не имеет гибкости, чтобы выписывать чеки. Он дополнил, что и европейские оружейные заводы задействованы на полную мощность.

Журналисты подчеркивают, что европейские и украинские чиновники подтверждают мнение США о том, что Украине вряд ли удастся в этом году достичь всех политических целей в рамках спецоперации России.

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В этот день Financial Times сообщала также, что союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева скоро достигнет предела. Чиновники всё больше обеспокоены тем, какой будет поток помощи в следующем году по мере того, как США вступают в президентскую кампанию, вызывающую разногласия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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