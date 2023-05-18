Пожар охватил здание в Красногвардейском районе Петербурга

Спасатели тушат здание в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Пожар вспыхнул ранним утром 18 мая.

На эксклюзивных кадрах «Известий» видно, как густой черный дым поднимается над крышами зданий. Не менее пяти пожарных машин прибыли к месту происшествия. Причины пожара пока не известны.

По информации Telegram-канала 78.ru, дымом заволокло всю улицу. Движение транспорта, в том числе общественного, по проспекту Энергетиков приостановлено.

Региональное управление МЧС заявило, что в 03:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Магнитогорская, д. 51. Это комплекс из четырех зданий размером 60 х 80 м. Там загорелась одна часть здания размером 15 х 30 м по всей площади, уточнили в ведомстве.

Ранее, 16 мая, в Санкт-Петербурге почти полностью выгорела жилая квартира. Огонь распространился на перекрытия дома. Из дома эвакуировали 15 человек. О пострадавших не сообщалось.