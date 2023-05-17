«Известия» показали кадры с места пожара в квартире в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 16 мая почти полностью выгорела жилая квартира, огонь распространился на перекрытия дома. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Известий».
Как сообщили МЧС на сайте, пожар произошел на переулке Бойцова, 8, на третьем этаже в двухкомнатной отдельной квартире общей площадью 65 кв. м. на площади 25 кв.м.
Из дома эвакуировали 15 человек. О пострадавших не сообщалось. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 17 человек личного состава и четыре единицы техники.
16 мая в Санкт-Петербурге легковушка загорелась на парковке. Как уточняется, инцидент произошел в Московском районе на стоянке возле дома на Пулковском шоссе