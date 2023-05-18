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«Известия» показали боевую работу российских ударных вертолетов Ка-52

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные для выполнения боевых задач во время спецоперации используют вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 18 мая показал кадры работы экипажей российской авиации.

По его словам, сбить такого «Аллигатора» еще нужно постараться — комплекс защиты во время обстрела отводит ракеты от вертолета в сторону. Потому он и летит впереди, защищая других. Сами машины спокойно могут поражать бронированную технику, живую силу и воздушные цели противника.

«Вот такую ясную погоду летчики называют «миллион на миллион». То есть видно всё — и вдаль, и в высоту. Поэтому сейчас вертолеты вылетают буквально друг за другом», — отмечает военкор.

Как рассказал «Известиям» пилот с позывным Зеленый, до того, как сесть за Ка-52, он летал на Ми-8. Боевой аппарат ему нравится. К тому же его постоянно дорабатывают, учитывая пожелания экипажа.

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15 мая летчики российской армейской авиации уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских боевиков. В ходе выполнения боевых вылетов пилоты выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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