В столице Турции сильный шторм разрушил несколько домов и мечетей

Шторм в Анкаре снес крыши нескольких зданий и разрушил минареты мечетей. Об этом в среду, 17 мая, сообщил турецкий канал TRT Haber.

По данным канала, во время дневного ливня в Турции сорванные штормом куски крыш зданий повредили припаркованные автомобили и другие дома. В частности, один обломок попал в минарет Центральной мечети и разрушил его.

В результате от осколков пострадала женщина, проходившая мимо в тот момент. Ее доставили в больницу.

Офис губернатора Анкары предупредил о негативных последствиях из-за дождя и ветра. В заявлении содержится просьба соблюдать осторожность жителей некоторых районов, в которых ожидается продолжение ливней и гроз.

Ранее, 18 апреля, турецкие СМИ сообщали, что Стамбул накрыла гигантская черная туча. Вечером, в час пик, в городе начался ливень, из-за которого образовались пробки на дорогах.

Кроме того, с февраля в стране также проходят землетрясения различной мощности. В начале месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. В общей сложности число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек, пострадало более 107 тыс. человек.