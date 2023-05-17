Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Коми

В главном управлении МЧС по Республике Коми в среду, 17 мая, подтвердили падение легкомоторного самолета в регионе, уточнив, что пострадал один человек.

Самолет Piper-PA28-140 упал при взлете в селе Усть-Кулом, уточнили в ведомстве. Информация об инциденте поступила спасателям в 17:35 мск.

Воздушное судно задело высоковольтные провода и упало.

«На борту находилось два человека. Погибших нет, пострадал летчик самолета», — уточнили в главке МЧС.

После падения самолет загорелся. Возгорание потушили через десять минут, добавили пожарные.

В экстренных службах отметили, что легкомоторный самолет принадлежит «Авиалесоохране», он упал во время разведки. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.