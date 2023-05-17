Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна попытались похитить

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота попытались похитить. Об этом сообщает агентство новостей NEWS.am со ссылкой на принадлежащее семье Пашиняна издание «Айкакан жаманак».

Инцидент произошел 17 мая примерно в 15:00 (14:00 мск) возле дома политика.

«Участниками похищения являются члены общественной организации «Зов сыновей», которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но в какой-то момент он успел выпрыгнуть из остановившегося автомобиля», — говорится на сайте армянского информагентства.

После этого Ашота сбила машина, которая преследовала автомобиль похитителей. Молодой человек травмировал ногу, а участники «Зова сыновей» скрылись с места происшествия, говорится в материале. Потерпевший сам обратился в правоохранительные органы.

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) о еще одном нападении на сына премьер-министра Армении, которое произошло 2 апреля. С его слов, следы провокации ведут за пределы страны. При этом иных подробностей Симонян не привел, как и не рассказал о состоянии Ашота после нападения.

Тем временем в армянской полиции заявили, что им не поступали сообщения о нападения на сына Пашиняна.