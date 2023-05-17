Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству создать и утвердить концепцию развития автотуризма в стране. Срок задачи ― 15 июня. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Кремля.

В план по развитию автотуризма в России входят создание необходимой инфраструктуры, а также запуск пилотного туристического маршрута из Санкт-Петербурга во Владивосток, который включает в себя федеральные трассы «Россия» (Москва ― Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва ― Казань).

30 июня 2022 года сервис для покупки и продажи авто-онлайн «Сберавто» и IT-компания «Эвотор» рассчитали среднюю стоимость недельного автопутешествия из Москвы в Карелию, на Черное море и в Казань с учетом посещения всех достопримечательностей.

Самым дорогим недельным автовояжем, по оценке экспертов, станет путешествие в Петрозаводск, так как маршрут составлен по платной трассе М-11. Стоимость проезда по ней зависит от типа транспорта, времени суток и дня недели ― около 4,4 тыс. рублей в оба конца. Общие траты составят 38 604 рубля.

На втором месте по затратности — поездка в Сочи. Основная часть пути пройдет по федеральной трассе М4 «Дон», на ней есть платные участки. По оценке экспертов, общие расходы на дорогу до Сочи и обратно могут составить не менее 30 824 рублей.

Замыкает тему поездок на автомобиле посещение столицы Татарстана. Такое путешествие обойдется всего в 15 424 рубля.