19 мая — День детских общественных объединений: как изменился День пионерии

В России 19 мая отмечают День детских общественных объединений — праздник, более известный как День пионерии. Это торжество вызывает теплоту в сердце у всех, кто когда-либо носил красный галстук, и при этом знакомит с новыми возможностями подрастающее поколение. В 2023 году праздник приходится на пятницу. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательной даты.

День пионерии — история праздника

Собственный праздник у пионеров возник вместе с появлением в стране самого общественного движения. Он был учрежден в день съезда комсомола, который прошел 19 мая 1922 года. За основу была взята идея американских скаутов, а в качестве названия использовалось французское слово, означавшее «первопроходец».

Новое объединение получило название Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Она задумывалась как общественное движение, в рамках которого детям будут прививать патриотические ценности и учить их делать вклад в развитие социалистического общества.

Девизом пионерской организации остался скаутский лозунг «Будь готов!». Гимном движения стали строки Александра Жарова, положенные на музыку Сергея Кайдана-Дешкина. Пионеры носили красные галстуки и делились на отряды. Стать членами пионерской организации могли дети с 9 до 14 лет, принеся соответствующую клятву.

День пионерии в СССР отмечали масштабно. В Москве прямо на Красной площади проходил парад пионеров, лидеры отрядов отчитывались о проделанной работе — сборе металлолома, помощи старикам, уборке улиц. Виновников торжества поздравляли члены политбюро, секретари ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, ветераны партии и другие почетные члены общества.

В школах по случаю торжества проходили «Ленинские уроки». На этих праздничных занятиях подводили итоги состязаний между различными отрядами и награждали отличившихся.

Вечером же начиналась неофициальная часть праздника — пионерские костры, располагающие к теплым разговорам и мечтам о будущем.

С распадом СССР пионерия как организация также перестала существовать. Но традиции объединения стали достоянием общественности, и сейчас праздник отмечается как День детских общественных организаций.

День пионерии — традиции

В современной России празднования носят более скромный характер. В день торжества чествуют детей и подростков, которые являются членами различных общественных организаций — Российского движения школьников, «Юнармии», основанного в 2022 году Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых», — и других активистов.

В регионах детей продолжают принимать в пионеры — теперь клятву школьники дают неофициально. Культурные и общественные организации городов устраивают концерты и акции в честь праздника и привлекают юных энтузиастов к уборке улиц, помощи инвалидам и старикам.

О том, какие цели стоят перед «Движением первых» и как стать членом новой общественной организации — читайте в отдельном материале «Известий».