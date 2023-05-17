Эксперт рассказала о востребованности у властей и бизнеса цифровых юристов

Профессор университета Министерства внутренних дел (МВД) РФ имени В.Я. Кикотя Татьяна Дерюгина в ходе XI Международного Петербургского юридического форума (ПМЮФ) рассказала о востребованности у властей и бизнеса цифровых юристов, а также о подготовке новых кадров в этой сфере. На эту тему она высказалась в интервью Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) в среду, 17 мая.

«Безусловно, мы живем в новой реальности. <...> Все программы, которые связаны с цифрой, очень востребованы. Востребованы они студентами и с точки зрения понимания виртуальных технологий, и с точки зрения регулирования права», — отметила она.

Эксперт указала на активность киберпреступников, которые также обладают средствами воздействия и навыками в работе с искусственным интеллектом. Задачей университета является подготовка кадров, которые смогут противостоять такой преступности, указала она.

Дерюгина вместе с тем подчеркнула, что законодательство, которое сейчас существует в отношении киберспреступлений «немного отстает» от базиса из-за изменения экономических отношений, поэтому ему также требуется правовое регулирование.

Цифровой юрист, по словам профессора, на сегодняшний день должен обладать навыками и компетенцией в сфере технологий. Он должен знать, понимать, правильно толковать и применять право, а также знать и понимать законы IT-технологий и те законы, в которых право сейчас реализуется.

«Главное в цифровом юристе, чтобы он умел контролировать искусственный интеллект, который будет решать правовые задачи», — резюмировала специалист.

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