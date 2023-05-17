Один человек погиб и один пострадал при столкновении авто с деревом под Орлом

В Колпнянском районе Орловской области в результате съезда автомобиля в поле и последующим столкновением с деревом погиб человек, еще один пострадал. Водитель скрылся, сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером 17 мая на полевой дороге между деревнями Клевцово и Хорошевка. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил съезд машины в поле, где она врезалась в дерево.

В результате ДТП 57-летний пассажир легковушки погиб до прибытия скорой медпомощи. Второй пассажир, 35-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован, пишет InfoOrel.ru.

Водитель с места происшествия скрылся. По данным на утро 17 мая, его личность еще не была установлена.

23 апреля сообщалось, что в Приморье 33-летний водитель Toyota Land Cruiser врезался в движущуюся впереди Toyota Corolla, после чего скрылся с места происшествия. Corolla от удара съехала с дороги и врезалась в дерево. За рулем оказался 15-летний мальчик, который взял ключи от машины, не спросив родителей. Подросток получил травмы, его 14-летние пассажиры (мальчик и девочка) погибли.