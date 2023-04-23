В Приморье двое из трех катавшихся в авто родителей подростков погибли в ДТП

Двое подростков 14 лет погибли в ДТП на улице Гагарина в поселке Пластун Тернейского района Приморского края, сообщило УМВД России по Приморскому краю в воскресенье, 23 апреля.

В сообщении ведомства говорится, что водитель Land Cruiser не выбрал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди него Toyota Corolla. В результате столкновения легковая машина съехала с проезжей части на обочину и врезалась в дерево.

Автомобилем управлял подросток 15 лет, ему диагностировали травму головы. 14-летние пассажиры (девочка и мальчик) в салоне Toyota Corolla скончались в больнице. Водитель внедорожника скрылся с места происшествия, но позже сам явился в отдел полиции.

Отмечается, что водитель Land Cruiser не имел водительских прав. Автомобиль Toyota Corolla находился во дворе дома, подросток взял ключи без ведома родителей.

В отношении водителя Land Cruiser проводится административное расследование по ряду статей, в частности за оставление места ДТП, употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия, а также управление транспортным средством без водительских прав.

В этот же день в результате аварии в городе Истре Московской области погиб ребенок 2012 года рождения. Кроме того, четыре человека пострадали, среди них также был ребенок. Водитель Toyota вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. По факту случившегося проводится проверка.