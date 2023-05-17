Путин заявил, что есть все основания полагать, что РФ реализует свои масштабные инфраструктурные проекты

Путин заявил, что есть все основания полагать, что РФ реализует свои масштабные инфраструктурные проекты

2023-05-17 14:59:54

2023-05-17 14:59:54

2023-05-17 14:59:54

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