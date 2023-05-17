Какие продукты могут усиливать сезонную аллергию. Графика

Весенне-летний сезон — самая непростая пора для людей с аллергией. Кроме того, симптомы могут усиливаться из-за употребления в пищу некоторых продуктов.

Так происходит потому, что в состав еды входят некоторые белки, схожие с аллергенами. Они усиливают признаки и приводят к перекрестной аллергии.

Например, в яблоках содержатся белки, схожие с березой, ольхой и орешником. Также состав этих фруктов напоминает кунжут и некоторые орехи — арахис, кешью и фундук.

А тем аллергикам, у кого реакцию вызывает цветение растений, рекомендуется исключить из рациона малину, клубнику, черешню, вишню и косточковые фрукты, такие как слива или абрикос.

Опасны для людей, страдающих поллинозом, также ферментированные продукты: квашеная капуста, бобовые, твердые сыры, продукция с содержанием какао, пиво и вино.

При этом никакой угрозы для аллергиков в весенний сезон не представляют груши, мандарины, апельсины, виноград и гранат. Но если всё же хочется съесть что-то из нежелательного списка, продукт лучше подвергать термической обработке перед употреблением в пищу. При запекании или варке белок-аллерген разрушается.