Видео. Лавров заявил о готовности рассмотреть инициативы стран Африки по кризису на Украине

Видео. Лавров заявил о готовности рассмотреть инициативы стран Африки по кризису на Украине

2023-05-17 13:54:03

2023-05-17 13:54:03

2023-05-17 13:54:03

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