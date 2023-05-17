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Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль
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Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%
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Истребители ВКС РФ

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