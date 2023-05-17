В Лос-Анджелесе на полицейского напал рой пчел

Сотни пчел заполонили район Энсино в Лос-Анджелесе, в результате чего два человека, включая полицейского, отправились в больницу. Об этом сообщил телеканал CBS News 16 мая.

Полицейский шел к машине, пытаясь стряхнуть пчел с головы и лица, в конечном счете он споткнулся и упал на асфальт, ударившись головой. Другой пострадавший получил «десятки пчелиных укусов».

«Там словно облако из сотен пчел», — сказал Изак Харрази из местной компании по удалению пчел All Valley Honey & Bee.

По информации New York Post, полиция оцепила район и попросила жителей оставаться в помещении с закрытыми дверями и окнами. Насекомые могли прибыть из большого улья в доме по соседству, где проходил ремонт.

Эксперт по пчеловодству сказал, что рабочие, чинившие имущество, могли подойти слишком близко к улью, что привело в бешенство сотни, а возможно, и тысячи пчел.

Ранее, 31 января, стало известно, что в Центральной Мексике женщина подверглась нападению льва в своем доме. Инцидент произошел в городе Агуаскальентес. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.