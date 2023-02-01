Лев напал на женщину в центральной Мексике

В центральной Мексике женщина подверглась нападению льва в своем доме. Об этом во вторник, 31 января, сообщила газета Milenio.

Инцидент произошел в городе Агуаскальентес. Пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами.

Отмечается, что представители местных властей смогли обнаружить льва. На время расследования хищника поместили в приют при экологическом центре Родольфо Ландероса.

Владельца дикой кошки также удалось вычислить. Правоохранителям предстоит определить, было ли содержание хищника законным. Кроме того, хозяину льва могут предъявить обвинения по факту нападения животного на человека.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что в Индии не менее 15 человек, в том числе работники лесного хозяйства, дети и женщины, были ранены в результате столкновения с леопардом. Большинство инцидентов произошло в районе кампуса Исследовательского института тропических лесов (RFRI), куда хищник забрел в поисках пропитания, а позже стал нападать на жителей соседних деревень.