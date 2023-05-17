В России удалось наладить параллельный импорт базовых станций

Базовые станции Nokia для сотовых сетей начинают ввозить в Россию по параллельному импорту, выяснили «Известия». Компания «Макскомм» получила соответствующие сертификаты на поставку до 20 тыс. базовых станций и комплектующих к ним. Эту партию эксперты оценивают в $30–60 млн. Ее объем составляет примерно 25% ежегодных досанкционных потребностей всех российских операторов в таком оборудовании.

До этого был решен вопрос с поставками базовых станций Ericsson. Также «Макскомм» задекларировал ввоз 30 тыс. радиомодулей (приемно-передающих устройств) для базовых станций финского вендора.

«Это комплект оборудования базовых станций Nokia для 2G и LTE, которое полностью идентично уже установленному в российских мобильных сетях. Такое же оборудование официально импортировалось в Россию в период с 2019 по 2021 годы. Теперь оно вновь может ввозиться в РФ с использованием параллельного импорта», — подтвердил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

20 тыс. базовых станций — это внушительная партия: их количество сопоставимо с ежегодными закупками каждого из крупнейших российских мобильных операторов в период 2019-2021 годах, также утверждает Александр Сиволобов.

Начало поставок сетевого радиооборудования в Россию по параллельному импорту — положительная новость как для операторов, так и для абонентов сотовой связи, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Новые базовые станции позволят поддерживать качество связи на высоком уровне и избежать снижения скорости мобильного доступа, указывает эксперт.

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Частотная собственность: параллельный импорт базовых станций в РФ удалось наладить