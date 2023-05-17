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ФАС попросили проверить услуги сотовых операторов по кредитованию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Федеральную антимонопольную службу просят проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами. Об этом говорится в запросе в службу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. Документ есть в распоряжении «Известий».

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В документе приводится пример компании «Мегафон», которая в марте этого года внесла в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов.

«Как отмечают заявители, отдельно о данном изменении соглашения пользователи предупреждены не были. Для того, чтобы отказаться от этой услуги, требуется целиком изучить текст соглашения и найти в нем строчку с отказом от данной услуги», — говорится в тексте запроса.

В нем также сообщается об опасениях абонентов: в случае доступа к их приложению других лиц (например, при потере или краже телефона), без их согласия могут быть оформлены кредиты.

«Подобную услугу микрофинансовых займов предоставляют и другие сотовые операторы ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ПАО «Вымпелком», которым также абоненты предъявляли претензии», — отмечается в тексте.

Как пояснила «Известиям» сама Яна Лантратова, написать запрос в ФАС ее побудили обращения граждан.

«Сегодня мобильные операторы по сути пытаются подменить собой банки. Они фактически навязывают эту услугу по микрокредитованию, отказаться от получения информации по которой можно, лишь внимательно прочитав договор», — заявила она.

Однако гарантий, что мобильные операторы сохранят персональные данные, нет.

«В СМИ довольно часто появляются сообщения об утечке персональных данных и платежной информации. По информации InfoWatch, например, только в 2022 году в России утекло более 667 млн таких записей», — отметила депутат.

Поэтому и возник вопрос — какие гарантии дают сотовые операторы абонентам, доверившим свою личную информацию, защищена ли она, пояснила Яна Лантратова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Услышали звон: ФАС проверит услуги сотовых операторов по кредитованию

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