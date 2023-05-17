Стали известны подробности ДТП с машиной Розенбаума в Новочеркасске

Согласно информации «Известий», в ДТП с машиной музыканта Александра Розенбаума, произошедшем 16 мая в Новочеркасске, водитель на ВАЗ-2112 двигался задним ходом с открытой пассажирской дверью и задел припаркованный рядом внедорожник Exeed.

Как уточняется, ДТП произошло в 12:10 возле дома №132 на улице Просвещения. В результате аварии оба транспортных средства получили повреждения, водители целы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Об аварии с машиной Розенбаума стало известно ранее этим же днем. По словам помощницы артиста Ольги Титовой, на машине музыканта осталась только царапина, а самого исполнителя в момент аварии в салоне авто не было.