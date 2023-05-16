Машина Розенбаума попала в аварию под Ростовом

Автомобиль российского певца Александра Розенбаума попал в ДТП в Новочеркасске Ростовской области. Инцидент произошел 16 мая, сообщает РЕН ТВ.

По словам помощницы артиста Ольги Титовой, ничего серьезного не произошло. На машине музыканта осталась только царапина, а самого исполнителя в момент аварии в салоне авто не было.

Очевидцы добавили, что автомобиль певца находился на парковке.

В середине апреля телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве. Как рассказал он «Известиям», в его автомобиль врезались недалеко от Останкинской телебашни.