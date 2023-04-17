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Шлеменко заявил о планах нокаутировать Эномото

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец ММА Александр Шлеменко сообщил «Известиям» 17 апреля о желании победить швейцарского бойца смешанных единоборств, который выступает в полусреднем и среднем весе, Ясуби Эномото, сделав это нокаутом.

«По прогнозам сложно говорить. Я настроен на победу и хочу выиграть, выиграть нокаутом», — заявил Шлеменко.

При этом россиянин волнуется из-за того, что не выступал в кикбоксинге, для него это новое направление.

«Сейчас есть несколько вопросов по тем же правилам, по судейству, чтобы понимать вообще, как выстроить и план на бой. Именно план на поединок — это главное сейчас», — подчеркнул российский боец.

Шлеменко также добавил, что уже изучил тренировки Эномото и его подготовку к бою.

«[Я] сделал свои выводы, что [Эномото] будет бить больше ногами, так как у него весь акцент был на ноги. Хотя, может быть, хочет показать и меня убедить, что будет делать», — сказал россиянин.

Реванш Шлеменко и Эномото станет основным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который телеканал РЕН ТВ покажет 21 апреля в прямом эфире. Комментировать соревнования будут Григорий Дрозд и Александр Садоков.

В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей. Также зрители РЕН ТВ оценят бои Анастасии Яньковой и Сюденюр Бостанжи, Геннадия Макаряна и Вадима Апсита.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

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Ранее в этот день Эномото сообщил, что настроен только на победу в предстоящем бою со Шлеменко. Спортсмен рассказал «Известиям», как проходит его подготовка к бою.

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