Российские ученые создали искусственную роговицу глаза
Российские ученые создали искусственную роговицу глаза. Об этом сообщили «Известиям» во вторник, 16 мая.
Отмечается, что разработка принадлежит ученым из Сеченовского университета. Технологию будут применять для восстановления зрения у людей сразу после проведения испытаний.
Первые операции с искусственной роговицей планируется провести в ветеринарии. Ученые предполагают, что трансплантация поможет восстановить зрение после травм.
В декабре прошлого года стало известно, что российские ученые разработали технологию производства имплантов для восстановления поврежденной роговицы. Специалисты из НИЦ «Курчатовский институт», Сеченовского университета и фирмы «Имтек» подтвердили эффективность и безопасность коллагеновой мембраны для регенерации этой ткани глаза.