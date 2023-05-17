Российские ученые создали искусственную роговицу глаза. Об этом сообщили «Известиям» во вторник, 16 мая.

Отмечается, что разработка принадлежит ученым из Сеченовского университета. Технологию будут применять для восстановления зрения у людей сразу после проведения испытаний.

Первые операции с искусственной роговицей планируется провести в ветеринарии. Ученые предполагают, что трансплантация поможет восстановить зрение после травм.

В декабре прошлого года стало известно, что российские ученые разработали технологию производства имплантов для восстановления поврежденной роговицы. Специалисты из НИЦ «Курчатовский институт», Сеченовского университета и фирмы «Имтек» подтвердили эффективность и безопасность коллагеновой мембраны для регенерации этой ткани глаза.