Политолог указал на опережающие темпы развития Амурской области

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя «Известиям» встречу президента РФ Владимира Путина с губернатором Амурской области Василием Орловым 16 мая, заявил, что регион демонстрирует опережающее развитие.

Эксперт отметил, что субъект играет особую роль в условиях переориентации российской экономики, создания новой логистики и новых внешних связей.

«Это и китайское направление, и БАМ, и всё, что связано с развитием транспортной и торговой инфраструктуры. В этом смысле регион показывает не просто устойчивое, а, можно сказать, опережающее развитие, и губернатору есть что показать как результат своей деятельности», — подчеркнул Потуремский.

Он указал, что регион привлекает инвестиции, демонстрирует очень высокое развитие экономики и социальной сферы. Эти заслуги были отмечены Путиным, и президент поддержал выдвижение Орлова на второй срок, отметил политолог.

Путин и Орлов пообщались в режиме видеоконференции ранее в этот день. Российский лидер поддержал его намерение выдвигаться на второй срок.

30 мая 2018 года Путин назначил Орлова врио губернатора Амурской области, до этого он работал министром экономического развития региона. 27 сентября того же года Орлов стал главой субъекта.