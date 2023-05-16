Актер Том Хэнкс присоединился к забастовке Гильдии сценаристов США

По данным Sky News, Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов. Гильдия не смогла договорится об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения, передает телеканал «Известия». Из-за забастовки перенесены съемки пятого и финального сезона сериала «Очень странные дела», приостановлено написание сценария для приквела американского сериала «Игра престолов». Том Хэнкс сравнил нынешнюю забастовку с протестами 1980-х годов. В то время актеры потребовали долю доходов от выпуска фильмов и сериалов на видеокассетах.

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