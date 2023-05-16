Реклама
Прямой эфир
Общество
Найдено пророчество Жириновского о будущем России
Мир
Сторонники оппозиционной партии «Шор» устроили митинги в молдавской Гагаузии
Мир
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань
Общество
Росгранстрой сообщил о модернизации пункта пропуска в Забайкалье
Мир
Опубликованы кадры экстрадиции из Греции в РФ осужденного на 11 лет за убийство
Общество
В МВД пригрозили уголовной ответственностью читающим рэп о наркотиках
Спорт
Казанский УНИКС впервые победил в баскетбольной Единой лиге ВТБ
Мир
Эрдоган заявил о намерении продолжить связи с Россией в случае победы на выборах
Экономика
Россияне стали меньше интересоваться инвестициями в золото в 2023 году
Экономика
Эксперт заявил о заинтересованности Японии в поставках газа с «Арктик СПГ – 2»
Мир
Эрдоган отметил рекордную явку на выборах президента Турции
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Мир
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян

Актер Том Хэнкс присоединился к забастовке Гильдии сценаристов США

0
Выделить главное
вкл
выкл

По данным Sky News, Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов. Гильдия не смогла договорится об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения, передает телеканал «Известия». Из-за забастовки перенесены съемки пятого и финального сезона сериала «Очень странные дела», приостановлено написание сценария для приквела американского сериала «Игра престолов». Том Хэнкс сравнил нынешнюю забастовку с протестами 1980-х годов. В то время актеры потребовали долю доходов от выпуска фильмов и сериалов на видеокассетах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023