Баффет продал все акции крупнейшего производителя полупроводников TSMC

Уоррен Баффет избавился от акций крупнейшего в мире производителя полупроводников из Тайваня. Глава корпорации Berkshire Hathaway намерен искать объекты для инвестиций в Японии и внутри США. В феврале 2023 года компания объявила о продаже 86% имевшихся у нее акций TSMC, передает телеканал «Известия». Пакет ценных бумаг был приобретен за несколько месяцев до этого за $4,1 млрд. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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