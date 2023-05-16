Росгранстрой сообщил о модернизации пункта пропуска в Забайкалье

Ситуация с пропуском грузовых транспортных средств на границе России с Китаем в Забайкальске вошла в нормальное русло, скоплений транспорта на трассе не наблюдается. Об этом сообщили «Известиям» в Росгранстрое 16 мая, а также рассказали о планах модернизации пункта пропуска.

Там отметили, что накануне грузовое направление международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск» было переведено на круглосуточный режим работы, что позволило увеличить пропускную способность погранперехода в 1,7 раза. Также была оцифрована фактическая очередь грузовиков на подъезде к пункту пропуска, составлены списки для регулируемого пропуска автомобилей.

«В целях увеличения пропускной способности МАПП «Забайкальск» и создания комфортных условий для пересечения границы в ноябре 2022 года ФГКУ Росгранстрой в качестве заказчика был заключен государственный контракт на реконструкцию погранперехода. В настоящее время разрабатывается проект. Модернизация пункта пропуска завершится в 2026 году. Его пропускная способность вырастет до 2,4 тыс. транспортных средств в сутки», — добавили в Росгранстрое.

Также сообщается, что в этом году Минтранс России и Росгранстрой оснастят МАПП «Забайкальск» новым оборудованием — портальным инспекционно-досмотровым комплексом, который позволит повысить скорость и эффективность контрольных процедур на границе.

«К концу августа на въезде в Россию и на выезде из страны будут смонтированы два таких комплекса. Уникальность инспекционно-досмотрового комплекса портального типа заключается в способности быстро, точно и безопасно сканировать 100% транспортных средств и грузов в динамическом потоке и выявлять запрещенные к провозу взрывчатые, наркотические вещества, оружие и т.д. Использование этого оборудования позволит сократить время проведения контрольных процедур, что особенно важно для погранперехода с самым большим грузовым трафиком на границе с Китаем», — объяснили в Росгранстрое.

Как сообщали «Известиям» ранее, 15 мая, на границе России с Китаем растянулась многокилометровая очередь из грузовиков, которые не могли выехать из страны. Несколько источников издания, знакомые с ситуацией, отмечали, что забайкальский пункт пропуска самый проблемный. Он граничит с китайским уездом Маньчжурия. Как рассказал один из водителей, за день дальнобойщики на границе проезжали всего около 90–100 м. Еще один человек уточнял, что движение в живой очереди было катастрофически медленным.