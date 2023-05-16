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Netflix выпустил трейлер боевика «Тайлер Рейк 2» с Крисом Хемсвордом
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Netflix выпустил трейлер боевика «Тайлер Рейк 2» с Крисом Хемсвордом

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Фото: Netflix
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На официальном YouTube-канале стриминговой платформы Netflix во вторник, 16 мая, вышел трейлер второй части боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли.

Премьера фильма состоится на Netflix 16 июня.

В оригинальном фильме главный герой был тяжело ранен и попал в больницу. В сиквеле чудом выживший Тайлер Рейк решается на новое задание — спасти семью безжалостного гангстера из тюрьмы.

К Хемсворту вновь присоединилась Голшифте Фарахани, которая исполняла роль напарницы Рейка Ник Хан в первой части.

Режиссерское кресло снова занял Сэм Харгрейв, а написанием сценария занимались братья Джо и Энтони Руссо.

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Ранее, 3 апреля, стало известно, что Хемсворт может завершить карьеру в кино из-за риска развития болезни Альцгеймера. Отмечалось, что сейчас австралийский актер задействован в четырех проектах, но после завершения съемок он планирует меньше работать и избирательно подходить к выбору картин.

Сам Хемсворт еще в ноябре 2022 года заявил изданию Vanity Fair, что не собирается уходить на пенсию. Однако источник Page Six, утверждает, что артист всё же склоняется к тому, чтобы совсем перестать сниматься.

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