Культурная неделя: выбор «Известий»

Концерты

Мари Краймбрери. «Имя собственное» 0+

Мари Краймбрери стремительно ворвалась в мир музыки и прочно закрепилась на верхних позициях чартов. Большое шоу «Имя собственное» — новый рубеж, который певица намерена пройти эталонно красиво; предъявляя к себе самые высокие требования. «Пряталась в ванной», «Океан», «На тату», «Мне так хорошо», Amore, «Иди танцуй» и другие хиты прозвучат на стадионе. Особенность Мари в том, что она никогда не училась музыке профессионально, за ее плечами даже нет музыкальной школы. Она не играет ни на одном музыкальном инструменте, музыка рождается у нее в голове.

12 мая, 20:00, «ВТБ Арена» (Москва), 14 мая, 20:00, «Юбилейный» (Санкт-Петербург).

«Джанго» 12+

Фото: jango.ru

Музыкант и композитор Джанго (Алексей Поддубный) выступит с большим весенним концертом. Артист выйдет на сцену с полным составом музыкантов своего коллектива и исполнит лучшие и любимые хиты: «Холодная весна» из фильма «Бой с тенью», «Была не была», «Папаган», саундтрек к сериалу «Солдаты», «Возвращайся, ты слишком далеко» из картины «Беглянки», «До тебя», «Босая осень», «Снег», «Венгерка», «Лето на Семнадцатой аллее» и многие другие композиции.

11 мая, 20:00, «16 Тонн».

«Ностальгия по настоящему» 6+

Фото: musecube.org

Гала-концерт под открытым небом в день 90-летия одного из известнейших поэтов середины ХХ века, Андрея Вознесенского. Программа концерта обещает быть насыщенной. Народная артистка России Елена Санаева прочтет стихи Ролана Быкова о Вознесенском. Также в концерте примут участие заслуженный артист России Максим Евсеев, актриса Елена Захарова, поэт Евгений Бунимович, певица Ольга Надеждина. Наряду с мастерами сцены во время концерта выступят молодые артисты, поэты и музыканты.

12 мая, 19:00, Театр Образцова, Образцовпарк.

«Море синего леса» 12+

Фото: пресс-служба театра

Японское барабанное шоу — первый музыкальный спектакль, где история рассказывается барабанами тайко и другими японскими традиционными инструментами, в числе которых сякухати, синобуэ, нокан, кото, сямисэн. Зрителей ждет новое прочтение традиционного для Японии барабанного шоу. В основе сюжета лежат легенды о лисах кицунэ и празднике полной луны. История расскажет о храбрости, бессмертии и любви, что расцвела под пятнадцатой луной в море синего леса Аокигахара, между доблестным воином Гецу Оомори и белой лисицей Кино Кицунэ.

11 мая, 20:00, Театр Терезы Дуровой.

Александр Зацепин: «Там, где любовь» 12+

Фото: mosconcert.moscow

Большой праздничный концерт в честь 97-летия Александра Сергеевича Зацепина. Поклонники услышат музыку из всеми любимых фильмов и мультфильмов: «Земля Санникова», «Тайна третьей планеты», «Кавказская пленница», «31 июня», «Фантазии Веснухина», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Красная палатка» и других. На сцену выйдет оркестр под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Фадеева, Леонид Серебренников и другие артисты театра и эстрады.

Перед началом концерта пройдет автограф-сессия.

17 мая, 19:00, Москонцерт Холл.

Кино

«Трейдер» 16+

Фото: Аврора Фильм

Режиссер: Энтони Уоллер. В ролях: Михаил Гаврилов, Анна Попова, Анхель Бунани, Кэролайн Гудолл, Кори Джонсон, Сергей Пускепалис, Агния Дитковските, Кенуль Нагиева, Джейми Бамбер, Федор Лавров.

Действие сериала разворачивается с 1995 по 2003 год. Амбициозный нефтетрейдер Олег Нестеров вовлечен в шпионские игры между спецслужбами России и США во время правления Саддама Хусейна. Он становится непосредственным участником исторических событий, связанных с падением режима и началом войны в Ираке. Принципиальный и неопытный Олег сталкивается со сложным выбором: коррумпированный начальник или криминальный партнер, предавшая невеста или чужая жена, равнодушие к бедам простых людей или соучастие в государственных преступлениях.

С 15 мая, 22:00, Первый канал.

«14+ Продолжение» 12+

Фото: START

Режиссер: Андрей Зайцев. В ролях: Глеб Колюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Даниил Пикула, Дмитрий Блохин.

Сиквел трогательного фильма о первой любви «14+» с Глебом Калюжным в главной роли. Это история простого парня Леши. Ему больше не 14, ему — 18! Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но всё еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.

С 11 мая в прокате.

«Меньшее зло» 16+

Фото: МТС Медиа

Режиссер: Виктор Щамиров. В ролях: Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Юлия Гревцова.

Отношения Вики и Максима давно потеряли страсть. Максим готов завести ребенка, но, к сожалению, бесплоден. Об этом он рассказывает Павлу, бывшему любовнику его жены. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором, чтобы у Максима и Вики появился ребенок. Однако после этого бывший должен исчезнуть из жизни семьи. Он, кажется, согласен с этим условием, но с течением времени понимает, что Вика — главная женщина в его жизни.

В прокате с 11 мая.

«Неизменный: Майкл Дж. Фокс» 16+

Фото: Concordia Studio

Режиссер: Дэвис Гуггенхайм. В ролях: Майкл Дж. Фокс, Трейси Поллан, Эндрю Барбер, Дэвид Даймонд, Аннабелла Фокс, Сэм Майкл Фокс, Ханна Галуэй.

Рассказ об актере Майкле Дж. Фоксе и его борьбе с болезнью Паркинсона. Невероятная история, сочетающая документальные, архивные материалы. Зрители узнают о том, как Майкл служил на канадской военной базе, о том, как складывалась его карьера в Голливуде, о мировой славе и как все изменилось, когда врачи диагностировали актеру болезнь Паркинсона в 29 лет. Пример борьбы с неизлечимым недугом звезды «Назад в будущее» стал вдохновляющим для его поклонников.

С 12 мая, на Apple TV+.

«Влюблен без памяти» 16+

Фото: Avenue B Productions

Режиссер: Гийом Бюро. В ролях: Луиз Бургуэн, Лейла Бехти, Карим Леклу.

Французская драма. Первая мировая война, тысячи пропадают без вести. Но Жюли верит, ее муж жив. Спустя три года в газете ей попадается фото бродяги, страдающего амнезией. Это точно он! Всеми силами она пытается разжечь в любимом прежнюю страсть. И кажется, чувства возвращаются. Пока однажды на пороге не появляется другая женщина, которая утверждает, что это ее мужчина.

С 11 мая в прокате.

Театр

«Летят журавли» 12+

Фото: агентство городских новостей «Москва»

Режиссер: Андрей Житинкин. В ролях: Людмила Полякова, Александр Клюквин, Андрей Чернышев, Варвара Шаталова, Владимир Носик, Светлана Аманова.

Свое прочтение пьесы Виктора Розова «Вечно живые» предлагает Малый театр. Драматург написал ее в 1943 году, но как никогда текст автора актуален и сейчас. Зрители знакомы с произведением по фильму Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года, который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, Бориса и Вероники, которых разлучила трагедия.

12 мая, 19:00, Малый театр.

«Зойкина квартира» 18+

Фото: Илья Варданян

Режиссер: Евгений Писарев. В ролях: Александра Урсуляк, Александр Дмитриев, Александр Кубанин, Елизавета Кононова, Сергей Миллер, Олег Греков, Никита Пирожков, Назар Сафонов, Анна Кармакова, Владимир Майзингер.

Зоя мечтает уехать с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым, в Париж. Для этого нужны деньги — так появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье. Дела идут довольно успешно, ведь в администраторы берут ловкого авантюриста Аметистова. Но в комнатах веселой квартиры уже зреет печальный финал.

Написанная Михаилом Булгаковым в годы нэпа пьеса не потеряла остроты и сегодня. Живая музыка, головокружительные танцы, красивые наряды.

13, 14 мая, 19:00, Театр Пушкина.

«Гроза. Искушение» 16+

Фото: пресс-служба театра

Режиссер: Антон Яковлев. В ролях: Любовь Константинова, Ольга Науменко, Олег Гущин, Илья Антоненко, Марк Бурлай, Андрей Кондратьев, Дмитрий Высоцкий, Сергей Муравьёв, Мария Свирид, Алена Гончарова, Егор Попов, Антон Лызо, Андрей Ребенков, Анна Александер, Виктория Кизко.

Спектакль по мотивам пьесы Островского — первая премьера обновленного Театра Гоголя на Большой сцене. Современная версия классического произведения, мистическая драма с элементами трагифарса. Каждый герой борется со своими искушениями, иногда нелепыми и смешными, иногда — пугающими. Для Катерины таким испытанием становится безудержная страсть, запретная любовь, которая заставляет ее бросить вызов окружающей действительности.

17 мая, 19:00, Театр Гоголя, Большая сцена.

«Собака на сене» 12+

Фото: m-g-t.ru

Режиссер: Александр Коручеков. В ролях: Вера Шпак, Андрей Исаенков, Наталья Качалкина, Евгений Сыркин.

Премьера спектакля по комедии Лопе де Вега. Надменная красавица Диана в смятении: она терзается сомнениями в выборе между достойными ее положению женихами и любовной страстью к безродному секретарю, ловеласу Теодоро. Он, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу — прелестная Марсела или властная хозяйка. Готов ли Теодоро отступиться от прекрасной графини, сумеет ли Диана побороть в себе это опасное чувство? Ведь статус велит соблюдать все правила приличия.

13, 14 мая, 18:00, Московский Губернский театр.

«Мандат» 18+

Фото: sti.ru

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Алексей Вертков, Глеб Пускепалис, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Ольга Калашникова, Андрей Шибаршин, Игорь Лизенгевич, Глеб Ромашевский, Елизавета Кондакова.

Премьера в СТИ. Написав в 1920-х годах пьесы «Мандат» и «Самоубийца», Николай Эрдман навсегда вошел в историю мировой драматургии и театра. «Студия театрального искусства» — единственный театр, в репертуаре которого отныне есть оба эрдмановских шедевра. Ставя «Мандат», Сергей Женовач обратился не к мейерхольдовскому варианту пьесы, а к записям и черновикам автора.

13, 14, 16 мая, «Студия театрального искусства».

Музеи

«Князь Сергей Щербатов. Неосуществленный проект для Казанского вокзала» 12+

Фото: пресс-служба Дома-музея М.Н. Ермоловой

Князь Сергей Александрович Щербатов — известный меценат, коллекционер и художник. В 1914 году он при посредничестве своего друга Владимира фон Мекка получил заказ на роспись зала ожидания первого-второго классов построенного здания Казанского вокзала. Проект князя не был осуществлен в связи с изменившейся концепцией оформления здания после революции 1917 года и остался только в виде подготовительных эскизов. Выставка расскажет о проекте, который должен был отражать «русский стиль с восточным оттенком». В рамках выставки пройдет образовательная программа — для взрослых будут читать тематические лекции, а для детей откроют арт-мастерские.

До 11 июня, Дом-музей М.Н. Ермоловой.

«Листая фронтовые письма» 6+

Фото: rosphoto.org

Донецкий республиканский краеведческий музей и РОСФОТО к Дню Победы организовали совместный проект. Виртуальная экспозиция представит вниманию посетителей более 30 писем участников Великой Отечественной войны, специально оцифрованных для этой выставки. Уникальные материалы дают возможность не только ознакомиться с краткими биографиями воинов-освободителей и увидеть их фотографии, но и узнать, о чем думали люди, ушедшие на войну с немецко-фашистскими захватчиками. Одновременно в Донецком республиканском краеведческом музее будет размещена мультимедийная выставка фотографий из собрания РОСФОТО — «Знамя Победы». Созданная на основе коллекции работ классика советского фотоискусства военных лет Евгения Халдея, уроженца Донецка.

До 21 мая, сайт РОСФОТО.

«Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» 0+

Фото: пресс-служба ГРМ

Проект, посвященный юбилею великого сибирского художника Василия Ивановича Сурикова, созданный Русским музеем и привезенный на историческую родину живописца. Центральным экспонатом стала работа «Покорение Сибири Ермаком». Ее размер 3х6 м. Также на выставке можно будет увидеть «Взятие снежного городка», единственное крупноформатное полотно Василия Сурикова не на историческую тему. Работа была создана в Красноярске. Эти знаковые полотна будут дополнены пейзажами, портретами, эскизами художника.

До 9 июля, музейный центр «Площадь Мира» (Красноярск).

«Дивный сюрприз» 0+

Фото: tretyakovgallery.ru

Фокус-выставка проходит в рамках проекта «Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи». Посетители познакомятся с вышивкой Елены Праховой «Святая благоверная княгиня Евдокия» по одноименному эскизу Васнецова. Шитый шелками образ святой в мельчайших подробностях повторяет акварельный эскиз художника, выполненный им для Владимирского собора в Киеве. Вышивка передана в мемориальный музей в 1961 году дочерью художника Татьяной Викторовной Васнецовой. Экспонирующаяся впервые работа позволит оценить мастерство искусной вышивальщицы и открыть еще одну интересную страницу в биографии художника.

С 13 мая до 23 июля, Музей Виктора Васнецова.

Цирк

«Акварель» 0+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Цирк Никулина на Цветном бульваре приглашает зрителей на новую программу. Впервые манеж превратится в бассейн. На артистов выльются тонны воды, забьют фонтаны. Даже смертельные акробатические трюки артисты делали, взмывая под купол на струях фонтана и делая кульбиты в потоках водопада. Красочные костюмы и декорации, дрессированные морские львы, огромные сенбернары, большие королевские пудели и, конечно, клоуны. А восемь грозных уссурийских тигров Карины и Артура Багдасаровых прыгают в горящие обручи и танцуют танго.

13, 14 мая, 14:00, 18:00, Московский цирк Никулина.

«КороЛЕВство» 0+

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Представление о сказочном месте, где невозможное вполне возможно, а волшебство вполне обыденно. Тут люди живут в гармонии с природой, а самые опасные в мире животные — львы — домашние питомцы всеми любимого принца по имени НатаН. С недавних пор здесь вообще всё перевернулось с ног на голову из-за самовлюбленной волшебницы по имени МараМ, которую принц не захотел брать в жены. Ведь он уже был повенчан с одной прекрасной феей воды. В спектакле участвуют: воздушные гимнасты на кольцах, акробаты на роликах, гимнаст на ремнях Тимур Гончаров, корд де парель в исполнении Милены Сидоренко, жонглеры под руководством Виталия Чабаненко, дрессированные попугаи, морские животные, хаски и, конечно, львы.

13, 14 мая, 13:00, 17:00, 17 мая, 19:00, Большой Московский цирк.