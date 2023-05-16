Аналитик назвал повлиявшие на рост цен на бензин Аи-95 факторы

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал во вторник, 16 мая, рост стоимости бензина Аи-95, которая впервые с 2021 года обновила исторический рекорд и достигла 60 608 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По словам аналитика, на рост повлияло несколько факторов, среди которых — сезонность, так как в мае всегда повышенный спрос, особенно со стороны аграриев.

Он добавил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов является еще одним фактором роста цен.

«Надо понимать, что биржевые цены и цены розницы не тождественны и по динамике часто бывают не связаны. Цены розницы часто определяются политикой правительства, регуляторов», — сказал он в беседе с RT.

Пикин отметил, что перед правительством ставится задача, чтобы на заправках цены росли не выше инфляции.

Ранее в этот день стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, достигнутый осенью 2021 года, передает НСН.

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 1,72%, до 60 608 рублей за тонну, сообщается на сайте kp.ru. Цена марки превысила свой прошлый рекорд в 60 570 рублей.

Стоимость марки Аи-92 увеличилась на 1,91%, до 52 282 рублей.

В феврале вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что бензин в России почти вдвое дешевле, чем в среднем в Европе благодаря демпферу. Он тажке отметил, что внутренний рынок нефтепродуктов в течение всего 2022 года надежно обеспечивался топливом.